Актер, сыгравший Брюса Уэйна в фильмах Тима Бертона «Бэтмен» 1989 и «Бэтмен возвращается» 1992, спустя несколько десятилетий может вновь облачиться в костюм
Как пишет The Wrap, Китон в настоящее время ведет переговоры с руководством Warner и DC, чтобы появиться в фильме «Флэш» («Флэшпоинт»), где главная роль, роль молниеносного Барри Аллена, закреплена за Эзрой Миллером, который исполнял ее в «Лиге справедливости».
Вероятно, во «Флэше» Warner намерена представить мультивселенную в духе анимации «
А возможно, Китон рассматривается на совсем другую роль, не имеющую к семейству Уэйнов никакого отношения.
Напомним, релиз «Флэша» запланирован на 2 июня 2022 года. А 1 октября