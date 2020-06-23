Анастасия Лях .23 июня, 2020 9

Актер, сыгравший Брюса Уэйна в фильмах Тима Бертона «Бэтмен» 1989 и «Бэтмен возвращается» 1992, спустя несколько десятилетий может вновь облачиться в костюм человека-летучей мыши.

Как пишет The Wrap, Китон в настоящее время ведет переговоры с руководством Warner и DC, чтобы появиться в фильме «Флэш» («Флэшпоинт»), где главная роль, роль молниеносного Барри Аллена, закреплена за Эзрой Миллером, который исполнял ее в «Лиге справедливости».

Вероятно, во «Флэше» Warner намерена представить мультивселенную в духе анимации « Человек-паук : Через вселенные», где будет несколько альтернативных версий одного супергероя. Одна версия — Майкл Китон/ Брюс Уэйн в костюме Бэтмена. Другая версия — Джеффри Дин Морган/ Томас Уэйн в костюме опять же Бэтмена (о том, что Морган может появиться во «Флэше» в образе отца Брюса Уэйна, который вместо сына является супергероем Бэтменом, мы писали здесь).

А возможно, Китон рассматривается на совсем другую роль, не имеющую к семейству Уэйнов никакого отношения.