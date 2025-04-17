sonyazhytkova .17 апреля, 2025 8

На фото: Майкл Кітон та Роберт Де Ніро

Легенди Голлівуду вперше за понад 25 років об’єднуються у екранізації роману Алекса Норта "The Whisper Man". До зіркового касту стрічки долучаються ще більше знайомих облич, а Netflix і AGBO продовжують створювати блокбастери з гучними іменами.

У проєкті також зіграють Джон Керролл Лінч, Геміш Лінклейтер, Овен Тіґ, Актсон Лука Порто, Адам Скотт та Мішель Монаган. Режисером виступить Джеймс Ешкрофт, а сценарій адаптують Бен Джейкобі та Чейз Палмер. Виробництвом займаються Ентоні і Джо Руссо, Анджела Руссо-Отстот та Майкл Діско. Це вже шостий фільм у рамках партнерства Netflix і AGBO.

Сюжет фільму розгортається навколо письменника-криміналіста, який після зникнення свого восьмирічного сина змушений звернутись по допомогу до свого батька — колишнього детектива. Розслідування приводить до моторошного зв’язку з давно засудженим серійним убивцею, відомим як "Шептун".

Зйомки розпочнуться цієї весни на східному узбережжі США.

AGBO та брати Руссо продовжують свою вдалу співпрацю з Netflix, що почалась із Мосула у 2019 році та включає гучні хіти як "Тайлер Рейк: Операція з порятунку", "Сірий чоловік" і "Тайлер Рейк 2". А попереду — ще більше амбітних проєктів, зокрема "Месники: Судний день" і "Месники: Таємні війни".

Гучні імена, інтригуючий сюжет і повернення великих акторів на спільний екран — усе це робить "The Whisper Man" однією з найочікуваніших прем’єр найближчих років.

Джерело: Deadline