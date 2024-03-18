sonyazhytkova .18 марта, 2024 4

Повернення актора до ролі Бітлджуса стало сюрпризом для багатьох, оскільки після років невдалих спроб зняти продовження фільму 1988 року, здавалося, що час на таке вже минув. Однак цього року він знову з'явиться як привид з багатим досвідом і Кітон висловив похвалу одній зі своїх нових партнерок у сиквелі.

Хоча у фільмі "Бітлджус" Майкл Кітон знову з'явиться на екранах разом із зірками оригінального фільму, Вайнона Райдер і Кетрін О'Хара, актор висловлює лише позитивні враження від цієї 21-річної новенької у франшизі. Розмовляючи з Entertainment Tonight на прем'єрі свого нового фільму "Кнокс вирушає", актор сказав про Дженну Ортегу, наступне:

"Ох, чоловіче, вона вражає, вона просто вміє це, розумієш? Вона точно улучила тон. Прийшла і відразу зрозуміла, який тут треба настрій, і просто вписалася, як вона це робить щодня. Вона дійсно особлива".

Швидкий і успішний шлях Ортеги до слави вражає, і це не дивно, що вона отримує таку похвалу від досвідченого ветерана індустрії, як Кітон. Крім своєї ролі у серіалі Netflix "Wednesday", акторка заробила собі славу як сучасна "королева жахів" завдяки ролям у фільмах "X" та "Крик", а також нещодавно зіграла у еротичному трилері "Дівчина Міллера" разом з Мартіном Фріманом. У "Бітлджус" вона виконає роль доньки Лідії Дітц (Вайнона Райдер).

Джерело: Мovieweb