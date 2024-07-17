sonyazhytkova .17 июля, 2024 4

Новий інтернет-проєкт, зосереджений на кінокартині "Феррарі" 2023 року, де Адам Драйвер втілює образ гонщика та підприємця Енцо Феррарі, а Пенелопа Крус – його дружину Лауру Феррарі.



Користувачі можуть придбати доступ до інтерактивного веб-сайту, на якому планується розміщення матеріалів і про інші фільми Манна в майбутньому.

Архівний сайт Манна містить 20 раніше не опублікованих міні-документальних відео про створення фільму, а також технологічні аспекти виробництва. Крім того, користувачі можуть ознайомитися з анотованими сценарними сторінками режисера, його особистими нотатками, фото-сторібордами та аудіозаписами.

У фільмографії Манна є такі відомі картини, як "Мисливець на людей" (1986), "Останній з могікан" (1992), "Протистояння" (1995), "Своя людина" (1999), "Алі" (2001), "Співучасник" (2004), "Поліція Маямі" (2006) і "Джонні Д." (2009).

Продюсер Едвард Саксон, який працював над такими фільмами, як "Мовчання ягнят" та є професором кіномистецтва в Університеті Південної Каліфорнії, у своїй заяві зазначив про архіви: "Унікальне, необхідне доповнення до вивчення кінематографу та процесу створення фільмів. Блискуче. Захоплююче. Найближче до розуміння процесу створення фільму, не перебуваючи на знімальному майданчику. Це також неймовірно весело".

Джерело: Hollywoodreporter