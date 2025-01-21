sonyazhytkova .21 января, 2025 8

Світ нашого неперевершеного "карателя" не припиняється. Майкл С. Холл оголосив про своє повернення до легендарної ролі Декстера Моргана.

Актор поділився чудовою новиною через свої соцмережі, опублікувавши відео, в якому оголосив про старт зйомок нового серіалу. Перші кадри "Resurrection" були зняті в п’ятницю, а прем'єра запланована на кінець цього року. Холл вперше втілив образ Декстера в 2006 році, коли серіал "Декстер" дебютував на Showtime, і повернувся до ролі у 2021 році, коли "Декстер: Нова кров" оживив франшизу після восьмирічної паузи.

"Привіт! Це Майкл С. Холл", — починається відео, в якому актор запрошує нас за лаштунки зйомок нового серіалу. "Я на майданчику першого офіційного дня зйомок 'Dexter: Resurrection'. Це трапляється, і я з нетерпінням чекаю на нову захоплюючу подорож. Коли все буде завершено, ми разом з вами пройдемо цей шлях. Слідкуйте за новинами!".

Згідно з відгуками на "Декстер: Первородний гріх", можна очікувати, що багато фанатів приєднаються до нових пригод Декстера. Прем'єра першої серії приквела 13 грудня зібрала понад 2,1 мільйона глядачів на Showtime та Paramount+, встановивши рекорд як найуспішніша прем'єра в історії мережі. Хоча Майкл С. Холл з’явився лише в короткому епізоді на початку, головну роль у Original Sin виконуватиме Патрік Гібсон, який грає молодшого Декстера, в той час як Холл надає його внутрішньому голосу.

Джерело: Мovieweb