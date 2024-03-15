sonyazhytkova .15 марта, 2024 6

Студія A24 спільно з компанією Star Thrower Entertainment об'єднали зусилля для створення ромкому під керівництвом режисера Девіда Фрейна.

У даний момент активно обговорюють можливість залучення Майлза Теллера, Елізабет Олсен та Каллума Тернера для головних ролей у майбутній романтичній стрічці.

A24 взяла на себе фінансування та виробництво фільму, з продюсерськими обов'язками Тревора і Тіма Вайта, які отримали номінацію на Оскар, з їхньої компанії Star Thrower Entertainment, яка відома своїми роботами над "Поштою" та "Королем Річардом". Сценарій написав Пет Кунней, який увійшов до списку найкращих сценаріїв 2022 року за версією Black List. Деталі сюжету залишаються в секреті, але відомо, що це романтична комедія, де кожен повинен вирішити, з ким він хоче провести вічність. Глобальний реліз буде організований A24.

Після вражаючого виступу у фільмі "Топ Ган: Маверік", Майлз Теллер активно займається новими проєктами. Наступним його фільмом стане "Гора", з Аньою Тейлор-Джой від Apple Original Films. В даний момент він знімається у біографічній картині про Майкла Джексона, де виконує роль його довгострокового адвоката, Джона Бранки.

Після зйомок у "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля", Елізабет Олсен зіграла у стрічці "Любов і Ммерть". Також її можна буде побачити у фільмі "Три його дочки" та у наступному проєкті Тода Солондза, "Дитина кохання".

Тернер має за спиною пару насичених місяців, спочатку він зіграв головну роль у фільмі Джорджа Клуні "Хлопці на човні". Потім він знявся у хітовому мінісеріалі про Другу світову війну від Apple, "Майстри повітря".

Девід Фрейн спочатку працював в пост-продакшні, а потім став режисером. Його дебютний фільм "Зцілені" отримав нагороду на Фестивалі Фантастичних Фільмів. Його наступна картина, "Знайомства Ембер", також отримала визнання.

Джерело: Deadline