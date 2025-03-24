sonyazhytkova .24 марта, 2025 7

У найближчому майбутньому кінематографічний світ поповниться ще однією екранізацією відеогри. "Майнкрафт: Фільм" обіцяє стати захоплюючим пригодницьким проєктом, але його режисер Джаред Гесс попереджає фанатів: цей фільм не є частиною офіційного канону гри.



"Ми називаємо його Майнкрафт: Фільм, бо поважаємо той факт, що у грі немає єдиної сюжетної лінії", — пояснює Мері Парант, голова світового виробництва Legendary Entertainment. За її словами, цей проєкт лише одна з безлічі історій, які можна вигадати в безмежному світі Майнкрафт.

Режисер Джаред Гесс (відомий за культовим "Наполеон Динаміт") також додає: "Ми не канонізуємо нічого. Це просто одна з мільйона історій".

Фільм розповідає історію групи людей, які опиняються в загадковому кубічному світі, де їм доведеться пройти через безліч пригод, аби повернутися додому. У головних ролях — Джек Блек, Джейсон Момоа, Даніель Брукс, Дженніфер Кулідж, Метт Беррі та Жеремі Клемент.

Випущена у 2011 році, Майнкрафт швидко стала найпродаванішою відеогрою в історії, і тепер цей світ буде перенесено на великі екрани. Джаред Гесс, режисер фільму, обіцяє створити історію, яка припаде до душі як юним глядачам, так і дорослим, поєднуючи гумор, емоційність і захоплюючі моменти.

Не пропустіть прем'єру "Майнкрафт: Фільм", яка відбудеться 4 квітня!

Джерело: Gamesradar