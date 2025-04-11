sonyazhytkova .11 апреля, 2025 8

Платформа Prime Video офіційно дала зелене світло телевізійній адаптації "Керрі" — культового роману Стівена Кінга. Проєкт очолив Майк Фленеґан, відомий за "Падінням дому Ашерів" і "Північною месою".

У центрі — восьмисерійна історія самотньої школярки Керрі Вайт, яка зростала під гнітом фанатично релігійної матері. Після раптової смерті батька дівчина змушена вперше зіткнутися зі звичайним шкільним життям, приниженнями від однолітків і... дивними силами, які прокидаються в ній у відповідь на біль.

Головну роль виконає юна акторка Саммер Г. Гауелл ("Мисливець на мисливців"), а її антагоністку — Сієна Агудонг ("Оселя зла"). Підбір акторів проходив у режимі цілковитої секретності, а творча команда почала роботу над сценаріями ще восени.

Вперше "Керрі" було екранізовано у 1976 році Браяном Де Пальмою — тоді головну роль зіграла Сісі Спейсек. У 2013-му образ перевтілила Хлоя Ґрейс Морец.

Але тепер, коли за кермо взявся Майк Фленеґан, ця історія набуде нового вигляду — ще темнішого, ще більш емоційного та смертельно небезпечного.

Джерело: Deadline