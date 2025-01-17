sonyazhytkova .17 января, 2025 10

16 січня 2025 року світ попрощався з однією з найяскравіших зірок сучасного кіно. Культовий режисер і майстер шедеврів Девід Лінч пішов із життя, лише за кілька днів після того, як лісові пожежі змусили його покинути рідний дім у Лос-Анджелесі.

Лінч народився 20 січня 1946 року в Міссулі, штат Монтана. Його життя було яскравим, але сповненим випробувань. Режисер почав курити ще в дитинстві, у віці восьми років, і не полишав цієї звички майже 70 років. У 2020 році в нього діагностували серйозну емфізему. В одному з останніх інтерв’ю для People у 2024 році він зазначив: "Куріння – це гра з вогнем, і зрештою воно може обпалити. Я ризикував і зазнав наслідків".

Сім’я Лінча повідомила про його смерть у соціальних мережах: "З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Девіда Лінча – людини і митця. Просимо поважати нашу приватність у цей важкий час. Його відсутність залишить велику порожнечу, але він би сказав: 'Зосередьтеся на пончику, а не на отворі'".

Девід Лінч назавжди залишився в історії як символ експериментального кіно, створивши роботи, які стали справжніми культурними явищами. "Голова-гумка", "Синій оксамит", "Малголленд Драйв", "Людина-слон", "Загублене шосе та легендарний серіал "Твін Пікс" – кожен із цих проєктів відкривав нові горизонти у кінематографі. Останній його повнометражний фільм, "Внутрішня імперія", який вийшов у 2006 році, став ще одним доказом його творчої сміливості.

У 2017 році Лінч тріумфально повернувся до серіалів, презентувавши третій сезон "Твін Пікс", який багато хто вважає 18-годинним кінематографічним шедевром. Ця робота не лише підсумувала кар’єру режисера, а й зміцнила його статус як одного з найвидатніших творців нашого часу, чия фантазія не знала меж.

Окрім кіно, Девід Лінч захоплювався живописом, поєднуючи у своїх роботах жахливі образи, чуттєвість і абстракції, натхнені примітивізмом та експресіонізмом. Його мистецький шлях яскраво відображений у документальному фільмі "Девід Лінч: Мистецьке життя".

Лінч також був музикантом і співпрацював із такими виконавцями, як Nine Inch Nails, Chromatics та The Smashing Pumpkins. Легендарним стало і його партнерство з композитором Анджело Бадаламенті та співачкою Джулі Круз, чиї роботи для "Твін Пікс" стали невід’ємною частиною культового серіалу.

Поза творчістю він був люблячим батьком чотирьох дітей, зокрема 12-річної Лули. Його смерть стала великою втратою, але його спадок залишатиметься джерелом натхнення для майбутніх поколінь.

"Хай вогонь освітить його шлях".

Джерело: Мovieweb