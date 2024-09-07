sonyazhytkova .7 сентября, 2024 4

Культовий письменник поділився своєю думкою про екранізацію свого роману в Twitter: "Це може бути не зовсім те, чого ви чекали від мене".

"Завтра ввечері на Торонтоцькому кінофестивалі відбудеться прем'єра 'Життя Чака'. Це один з найкращих фільмів", – написав Кінг. "Він сумний, містить елементи паранормального, але водночас радісний та сповнений життєствердності. Можливо, це не зовсім те, чого ви очікували від мене, але ось так".

Цей новий драматичний фільм, що відходить від традиційних жахів Кінга, був знятий Майком Фланаганом за мотивами однойменної новели з колекції Стівена Кінга "Якщо кров тече". Фланаган здобув права на адаптацію ще до виходу книги, але автор спочатку сумнівався в успіху проєкту.

Том Гіддлестон в ролі Чарльза "Чака" Кранца проходить шлях через своє життя, починаючи з моменту смерті від раку і повертаючись до дитинства. На фоні глобальної катастрофи персонажі демонструють різні оригінальні способи адаптації.

В акторському складі також можна побачити Карен Гіллан, Чіветеля Еджіофора, Метью Лілларда, Карла Ламблі, Марка Хемілла, Мію Сару, Кейт Сіґел, Саманту Слоян, Гарві Ґільєна, Анналіз Бассо, Рахула Кохлі та Триніті Блісс. Молодші версії Чака виконують Бенжамін Паяк, Коді Фланаган і Джейкоб Тремблей.

Джерело: Gamesradar