sonyazhytkova .16 мая, 2025 10

Акторка відома роллю Робін у серіалі "Дивні дива", офіційно стала частиною зіркового касту нового приквелу "Голодних ігор" — "Схід сонця на Жнива". У фільмі вона зіграє Вайрес — колишню переможницю арени, яка тепер виступає наставницею молодих трибутів із Дистрикту 12.

До зіркового ансамблю також входять Джозеф Зада (Геймітч Абернаті), Вітні Пік (Ленор Дав Бейрд), Маккенна Грейс (Мейсілі Доннер), Джессі Племонс (Плутарх Гевенсбі) та Келвін Гаррісон-молодший (Біті).

Історія нового фільму повертає глядачів у Панем за 24 роки до подій оригінальної саги — до 50-х Голодних ігор, відомих як Друга Червона Чверть. У центрі сюжету — 16-річний Геймітч із Дистрикту 12, який потрапляє на арену з подвоєною кількістю трибутів: цього разу вижити доведеться серед 48 учасників.

Режисером знову виступить Френсіс Лоуренс (У вогні, Переспівниця), а сценарій написав Біллі Рей. Прем’єра запланована на 20 листопада 2026 року.

З таємничою Вайрес у виконанні харизматичної Майї Гоук та поверненням у криваву історію арени, "Схід сонця на Жнива" обіцяє бути не просто приквелом — а новим витком жорстокої гри за виживання. І Панем знову змусить нас вибирати: підтримати чи спостерігати.

Джерело: Deadline