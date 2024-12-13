sonyazhytkova .13 декабря, 2024 5

Молода акторка приєднається до Нів Кемпбелл, яка повернеться до своєї легендарної ролі Сідні Прескот, а також до новачків франшизи Ізабель Мей, Селест О’Коннор і Аси Германна.

Режисером стрічки виступає оригінальний автор "Крика" Кевін Вільямсон, а сценарій пише Гай Бусік. Світова прем'єра фільму запланована на 27 лютого 2026 року.

Сюжет нового слешера поки тримають у секреті, і роль Грейс також залишається загадкою. Варто зазначити, що попередня частина, "Крик VI", у 2023 році встановила рекорд франшизи, зібравши понад $108 мільйонів у домашньому прокаті. Загалом, всі фільми серії разом принесли понад $900 мільйонів у світовому бокс-офісі.

Невдовзі Маккенну Грейс можна буде побачити у фільмі за мотивами роману Коллін Гувер "Regretting You", де її партнеркою стане Еллісон Вільямс, а режисером виступить Джош Бун. Серед інших відомих робіт акторки — "Мисливці за привидами: З того світу", "Мисливці за привидами: Крижана імперія" та "Обдарована".

Джерело: Deadline