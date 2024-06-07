sonyazhytkova .7 июня, 2024 13

Під час презентації Next on Netflix Animation оголосили, що зелений антагоніст, відомий надмірними амбіціям, агресивністю та нескінченною жагою до влади, стане центральним персонажем спін-оффу на Netflix у 2025 році.

Під керівництвом режисера Дейва Нідема, світ Планктона перевертається з ніг на голову, коли його амбітні плани на світове панування зазнають невдачі. Він керує рестораном Chum Bucket разом з Карен - водонепроникним комп'ютером, який виступає його помічником і, неочікувано, дружиною.

Експродюсерами цього проєкту є Марк Чеккареллі та Вінсент Уоллер. Сценарій до фільму створений Містером Лоуренсом спільно з Казом і Крісом Віскаді. В озвученні брали участь Містер Лоуренс, Джілл Теллі, Том Кенні, Білл Фагербакке, Керолайн Лоуренс, Клансі Браун та Роджер Бампасс. Над зйомками працювали понад чотири роки, а озвучення було записано два роки тому.

Музику для фільму створив Махуіа Бриджман-Купер, а музичними супервайзерами виступили Карин Ратчман і Отіс Ратчман. Авторами оригінальних пісень стали Брет Маккензі, Лінда Перрі, Марк і Боб Мазерсбо.

Джерело: Deadline