sonyazhytkova .17 октября, 2024 2

Актор майже уклав угоду, щоб приєднатися до зіркового складу фільму "Драма", режисером якого є Крістоффер Борглі.



Головні ролі у стрічці виконають Зендея та Роберт Паттінсон. Сценарій написав сам Борглі, а також ведуться перемовини з Аланою Гайм щодо її можливого долучення до акторського складу.

У фільмі "Драма" головні ролі зіграють Зендея та Роберт Паттінсон. Сценарій написав сам Крістофер Борглі, а також тривають переговори з Аланою Гайм про її можливу участь у проєкті. Хоча деталі сюжету поки тримаються у таємниці, ходять чутки, що стрічка розкриє романтичні стосунки, які несподівано змінюються напередодні важливого дня для закоханих.

Мамуду Аті нещодавно блиснув на Каннському кінофестивалі у новій драмі Йоргоса Лантімоса "Види доброти", де його партнерами по знімальному майданчику стали Емма Стоун, Джессі Племонс і Маргарет Кволлі. Крім того, актор озвучив персонажа в анімаційному фільмі Pixar "Стихії" та виконав головну роль у стрічці Netflix "Безкорковий".

Джерело: Deadline