Серіал від Kilter Films та виконавчих продюсерів Джонатана Нолана і Лізи Джой отримав зелене світло на другий сезон на Prime Video.

За даними Amazon, серіал вразив аудиторію з моменту дебюту, вибившись у топ-3 найпопулярніших шоу на платформі. Крім того, він став найбільш популярним сезоном у всьому світі після "The Lord of the Rings: The Rings of Power". Автори проєкту, Джонатан Нолан і Ліза Джой, висловили свою вдячність шоураннерам, акторам та всім, хто допомагав у створенні цього захопливого світу.

Шоураннери додали: "Holy sh*t. Дякуємо Джонасу, Kilter, Bethesda та Amazon за мужність зробити шоу, що серйозно стикається з усіма серйозними проблемами сучасного суспільства - канібалізмом, інцестом, желе-тортом. Більше вже скоро!".

На основі відеогри від Bethesda Game Studios, "Fallout" розповідає історію виживання у світі, де майже нічого не залишилося. Через двісті років після апокаліпсису, мешканці укриттів від радіації змушені повернутися на поверхню до опаленого пекла, де їх чекає складний та насильницький універсум. Елла Пурнелл у ролі Люсі, оптимістичної мешканки Укриття, і Аарон Мотен у ролі Максимуса, молодого солдата, стикаються з небезбечними викликами, докладаючи зусиль для встановлення закону та порядку у світі після катастрофи. Уолтон Гоггінс відтворює роль Гуля - морально-сумнівного мисливця, який переносить у собі багаторічний досвід у постапокаліптичному світі. Коли він та інші персонажі рушають у пошуках артефакту від загадкового дослідника, вони стикаються зі складними випробуваннями, що можуть радикально змінити ситуацію у цьому світі.

"Це був один із найспекотніших проєктів, в яких ми коли-небудь брали участь", - сказав Тодд Говард, виконавчий продюсер в Bethesda Game Studios. "Джона та команда виконали неймовірну роботу, і ми в захваті не тільки від реакції на шоу, але й від того, що ми зможемо працювати з цими неймовірними людьми ще більше".

До складу акторів серіалу також увійшли Кайл Маклахлан, Мойсес Аріас, Саріта Чудхурі, Майкл Емерсон, Леслі Уггамс, Френсіс Тернер, Дейв Реджістер, Зак Черрі, Джонні Пембертон, Родріго Луцці, Аннабель О'Гаган та Кселія Мендес-Джонс.

Афіна Вікхем з Kilter Films та Джеймс Альтман з Bethesda Softworks виступають як виконавчі продюсери. Amazon MGM Studios та Kilter Films співпрацюють з Bethesda Game Studios та Bethesda Softworks.

