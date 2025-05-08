sonyazhytkova .8 мая, 2025 12

Focus Features представила перший трейлер чорної комедії "Люба, не треба!", яка знову об’єднує Маргарет Кволлі з режисером Ітаном Коеном після їхнього попереднього спільного проєкту "Лялі їдуть далі". Прем’єра стрічки запланована на 22 серпня.

У фільмі Кволлі перевтілюється в Гані О’Донаг’ю, приватну детективку з провінційного містечка, яка занурюється в розслідування низки загадкових смертей, пов’язаних із доволі підозрілою церковною спільнотою.

Зіркову компанію їй складають Обрі Плаза, Кріс Еванс, Чарлі Дей, Біллі Айкнер, Талія Райдер та інші актори, серед яких — Дон Свейзі і навіть Крістіан Антідормі. Зйомки проходили минулого року у Нью-Мексико, і, судячи з перших кадрів, фільм обіцяє стати новим фаворитом серед поціновувачів абсурдного гумору, гострих діалогів і небанальних сюжетів.

Режисерське крісло, як і сценарій, Ітан Коен поділив із дружиною Трішею Кук, монтажеркою культових фільмів братів Коен, таких як "Великий Лебовські" та "О, де ж ти, брате?". Разом вони також працювали над "Лялі їдуть далі", і схоже, що цього разу пара знову замахнулась на щось божевільно-смачне.

Залишається лише дочекатись серпня, нам вже нетерпиться побачити, як Кволлі розплутує справи швидше, ніж Кріс Еванс встигає зняти окуляри. А ще… не довіряйте церкві, де служба закінчується фразою: "Господь з вами — і хай краще він буде з кимось іншим".

Джерело: Deadline