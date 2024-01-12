sonyazhytkova .12 января, 2024 2

У світі сучасного кінематографу, де відчуття розумної комедії стає рідкістю, Голівудська зірка вбачала Барбі як своєрідний "Остін Паверс" у жанрі комедії - веселої, розумної та драйвової.

Хоча початковий маркетинговий настрій навколо фільму Барбі не розкривав точного сюжету, що призвело до великого інтересу, коли прем'єра стрічки 2023 року наближалася, соціальна сатира стала відчутною в останніх трейлерах. За словами Роббі, фільм завжди був про одне - про невиправдано смішну комедію, схожу на франшизу "Остін Паверс". Актриса розповіла Deadline:

"Бракувало кумедної, розумної і драйвової комедії. В уяві я завжди проектувала тон фільму у стилі 'Остін Паверс', і коли я отримала сценарій, саме цей настрій мене зацікавив. Багато фізичної комедії, розумних, але веселих жартів, і щось дуже референційне. Такий стиль майже зник із загального кінематографу протягом останніх років. Все стало дуже специфічним: або комедія для конкретної аудиторії, або для іншої. Нам не вистачало невиправдано смішної комедії, яка б стала хітом для всіх. Мені особливо подобалося, що цей фільм не виглядав як створений для певної групи людей. Ні, він був для всіх!".

Таким чином, Марго Роббі розкриває, що для неї Барбі - це не лише розважальний продукт, а й спроба повернутися до коренів комедії, що радує глядачів всіх вікових категорій.

Джерело: Мovieweb