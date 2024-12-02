sonyazhytkova .2 декабря, 2024 6

Попри те, що режисер Мартін Скорсезе запропонував їй носити халат для більшого комфорту, тричі номінована на "Оскар" акторка розповіла, що саме вона запропонувала зняти всю одежу в сцені популярної стрічки "Вовк з Уолл-стріт".

У подкасті Talking Pictures Роббі поділилася подробицями про знакову сцену, в якій її героїня Наомі спокушає заможного біржового маклера Джордана Белфорта, роль якого виконав Леонардо Ді Капріо: "Це не те, що вона мала б робити в цій сцені. Вся суть в тому, що вона має з’явитись абсолютно голою — це її козир у грі".

Акторка не вагалася виявити сміливість, навіть працюючи з такими кінозірками, як Скорсезе та Ді Капріо. Вона поділилася, як на фінальному кастингу вирішила не цілувати Ді Капріо, як того вимагав сценарій, а замість цього вдарила його.

"Я подумала: можливо, я поцілую Леонардо Ді Капріо, і це буде круто. Я не могла дочекатися, щоб розповісти про це всім своїм друзям. Але потім я вирішила… ні. І просто вдарила його по обличчю", — згадує Роббі.

"Тиша була така, що здавалося, це тривало вічність, але насправді, мабуть, лише три секунди. Потім вони розсміялися. Лео і Марті сміялися так, що сказали: 'Це було чудово'. Я думала: 'Тепер мене, мабуть, заарештують, це точно напад'".

Акторка додала, що у цей момент уявляла собі, як їй забороняють працювати у Голлівуді і навіть загрожують в’язницею за такий вчинок.

Роббі також поділилася, що саме вона запропонувала ідею для сцени, де Наомі та Джордан займаються сексом останній раз перед тим, як вона каже йому, що хоче розлучитися. За її словами, Скорсезе завжди був відкритий до ідей щодо змін у сценарії.

Акторка зазначила, що на зйомках "Вовка з Уолл-стріт" творчий процес був майже імпровізаційним. "Чим більш божевільними були ідеї, тим більше це подобалося Марті, і тим більше екранного часу ти міг отримати", — розповіла вона.

Роббі також згадала про теплі стосунки з режисером, який був відкритим до її пропозицій і часто ділився історіями про мафію та старий Голлівуд, створюючи розслаблену атмосферу на майданчику. Цей підхід допоміг акторці не лише вільно експериментувати, але й залишити незабутній слід у кар’єрі завдяки ролі Наомі.

Джерело: Deadline