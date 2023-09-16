Таня Гончаренко .16 сентября, 2023 10

SAG-AFTRA, що об`єднує акторську гільдію та Американську федерацію телебачення і радіомистецтва, оголосила про страйк у липні. Після переговорів, які не принесли успіху, щодо контракту з Альянсом виробників кіно та телебачення і численними вимогами, такими як підвищення зарплатні, збільшення роялті та обмеження використання штучного інтелекту.

Під час інтерв’ю на прем`ері фільму "Барбі" в липні цього року, Марго Роббі впевнено заявила, що готова приєднатися до страйку.

"Я дуже сильно підтримую всі професійні спілки. Я є членом

SAG, тому я абсолютно цілком на їх стороні" - додала акторка.



Також на пресс конференції, президент SAG Френ Дрешер зауважив: «Що цілу частину галузі замінив стрімінг, цифрові технології та штучний інтелект".



"Це дуже серйозна справа, і вона сильно вплинула на нас. Завжди приходить момент, коли треба сказати: "Ні, ми більше цього не потерпимо".



Джерело: People