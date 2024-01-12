sonyazhytkova .12 января, 2024 4

Зірка "Бабрбі", яка відома не лише своєю акторською майстерністю, але й продюсерською діяльністю, вирішила взяти невелику перерву від акторської сцени.

Хоча зовнішність Марго може вводити в оману і залишати враження, що вона завжди на відпочинку, насправді вона — одна з найцілеспрямованіших та працьовитих представниць Голлівуду. Дві заслужені номінації на премію "Оскар" свідчать про те, наскільки вона присвячена своїй справі.

Навіть при тому, що акторка вже понад рік не знімається в кіно, це не означає, що вона припинила працювати. У власному ексклюзивному інтерв'ю для видання Deadline Роббі сказала:

"Всі постійно питають: 'Ти відпочиваєш?'. І я відповідаю: 'Ви вже знаєте, що я продюсер, так?'. У нас немає відпусток [сміється]. У сфері продакшну робота триває цілодобово. Але, що стосується акторської сторони, це найдовший період, коли я не брала участі у зйомках. Ми завершили роботу над фільмом 'Барбі' в жовтні 2022 року. Таким чином, вже пройшов рік від моменту мого останнього акторського виступу, і за винятком періоду карантину, це стало вперше".

Марго додала:

"Мені здається, що, можливо, уже всі трошки втомилися від мене. Можливо, варто на деякий час зникнути з екранів. Щиро кажучи, якщо я з'явлюсь у наступному фільмі занадто швидко, глядачі скажуть: 'Знову вона? Ми вже все літо провели з нею. Ми втомились'. Я ще не знаю, що буде далі, але сподіваюся, що це буде трошки віддалено від нашої уваги".

Джерело: Мovieweb