Анастасия Лях .24 декабря, 2020 12

Неожиданной новостью поделился портал WeGotThisCovered. Приключенческая франшиза «Пираты Карибского моря» получит фильм-ответвление , главные роли в котором могут исполнить Марго Робби и Джаред Лето, сладкая парочка Харли Квинн и Джокера из «Отряда самоубийц».

Сюжет спин-оффа держится в секрете. Известно лишь, что это будет история с новыми персонажами, сценарий которой напишет Кристина Ходсон, авторка «Хищных птиц» с той же Марго Робби в образе Харли Квинн, а Джерри Брукхаймер сохранит кресло продюсера. Режиссера у проекта пока что нет.