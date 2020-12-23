Анастасия Лях .23 декабря, 2020 8

Как пишет The Hollywood Reporter, предстоящий игровой фильм, посвященный легендарной кукле Барби, станет для зрителей шокирующим откровением.

Такое заявление сделала продюсер проекта и исполнительница главной роли Марго Робби. По словам актрисы, картина расскажет и покажет совсем не то, что может представить себе зритель. И вообще что бы мы, публика, себе не надумали в контексте фильма про Барби, на экране все будет совершенно иначе.