В интервью Variety актриса рассказала, что фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», в котором она снималась, имеет
Изначально на волне недавно вышедшей «Лиги справедливости Зака Снайдера» речь зашла о существовании режиссерской версии «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра, где Робби сыграла Харли Квинн. Однако актриса заметила, что, скорее всего, зрители так называемый «Эйркат» никогда не увидят.
Затем Робби плавно перешла к фильму «Однажды в Голливуде» и заявила, что существует
Хотя почему нет? Вдруг Тарантино договорится с