Таня Гончаренко .11 августа, 2021 14

Звезда нового "Отряда самоубийц" Марго Робби присоединилась к Тому Хэнксу, Тильде Суинтон, Эдриану Броуди и Биллу Мюррею в новом фильме Уэса Андерсона - сообщает The Hollywood Reporter.

Кого сыграет Марго - неизвестно, но сообщается, что это будет роль второго плана.

О самом фильме неизветно практически ничего - ни названия, ни деталей сюжета. На данный момент есть информация лишь о том, что съемки начнутся в конце августа 2021 года в Испании.

Недавно, стало известно, что Том Хэнкс, как и Робби получил эпизодическую роль. Андерсон выступит как режиссёром, так и сценаристом фильма.