Анастасия Лях .4 декабря, 2020 4

Как сообщает Deadline, Эмма Стоун выбыла из проекта «Вавилон», над которым работает режиссер « Ла-Ла Ленда» и «Первого человека» Дэмьен Шазелл.

Напомним, Эмма Стоун играла у Шазелла в мюзикле « Ла-Ла Ленд» и должна была сыграть в посвященном старому Голливуду «Вавилоне». Однако из-за конфликта съемочных графиков актрисе пришлось отказаться от роли. Теперь ее место может занять Марго Робби, которая уже ведет на этот счет активные переговоры.

О сюжете в настоящее время известно немного. Фильм расскажет о переходном периоде между эрами немого и звукового кино. Персонажи будут как вымышленными, так и основанными на реальных прототипах из немого Голливуда.