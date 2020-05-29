Анастасия Лях .29 мая, 2020 6

Не все звезды, заразившиеся коронавирусом, поделились этой неприятностью с общественностью, как это сделали Том Хэнкс, Идрис Эльба, Ольга Куриленко и другие. Так, Марион Котийяр и ее супруг Гийом Кане предпочли болеть втайне.

Как пишет Paris Match, и Котийяр, и Кане уже выздоровели. Но о болезни актерская чета рассказала лишь тогда, когда зараза полностью отступила. В настоящее время супруги чувствуют себя отлично. По их словам, болезнь протекала в легкой форме.

Напомним, что в 2011 году Котийяр снялась в фильме Стивена Содерберга «Заражение», который рассказывал о распространении по планете неизвестного смертоносного вируса.