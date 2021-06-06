Таня Гончаренко .6 июня, 2021 15

HBO экранизирует книгу Элены Ферранте "Дни одиночества" - сообщает Variety.

Главную роль в фильме исполнит Натали Портман. К ней, в работе над проектом присоединилась звезда сериала "Косяки" Мэри-Луиз Паркер. Режиссером и сценаристом выступит Маргарет Бэттс.

История поведает о женщине Тэсс (Портман), которую бросил муж, оставив её одну с двумя детьми и собакой.

Тесс (она же рассказчица) проходит тяжелые испытания, которые едва не доводят её до безумия. Имя персонажа Паркер пока не известно, как и то, какую роль в истории Тэсс она отыграет. Пока, она характеризуется как таинственная женщина, которая так часто будет попадаться на глаза Тесс, что последняя усомнится в здравости своего ума.