sonyazhytkova .7 декабря, 2024 10

Актор, який отримав міжнародне визнання завдяки стрічці "Анора", виконає роль Містера Сміта.

Раніше ходили чутки, що на роль Місіс Сміт претендувала Біллі Айліш, проте через її насичений гастрольний графік угода так і не відбулася. Для другого сезону творці серіалу активно шукали молодих виконавців віком від 20 до 30 років, готових підписати річні контракти на ролі Джона та Джейн Сміт.

Перший сезон, створений Дональдом Гловером і Франческою Слоун, розповідав про двох незнайомців, які, під виглядом подружжя, розпочинають кар’єру шпигунів. Серіал майстерно поєднував романтичну драму та динамічний екшн, а фінал залишив глядачів у напрузі: під час перестрілки доля героїв залишилася загадкою.

За чутками, другий сезон розвиватиметься за принципом антології, де кожна нова історія матиме інших персонажів і сюжет. Такий підхід нагадує формат серіалу "Фарго". Водночас це не виключає можливості повернення героїв Гловера і Майї Ерскін у майбутньому, навіть попри їхню ймовірну загибель.

Шоу продовжує очолювати Франческа Слоун як шоуранер і виконавчий продюсер, а Дональд Гловер залишається серед головних продюсерів проєкту. Прем’єра першого сезону, яка відбулася в лютому, стала однією з найуспішніших для Prime Video, увійшовши до п’ятірки найпопулярніших новинок у США. Проєкт здобув 16 номінацій на "Еммі" та дві нагороди, серед яких — відзнака за найкращу гостьову роль у драматичному серіалі.

Джерело: Deadline