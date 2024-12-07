Актор, який отримав міжнародне визнання завдяки стрічці "Анора", виконає роль Містера Сміта.
Раніше ходили чутки, що на роль Місіс Сміт претендувала Біллі Айліш, проте через її насичений гастрольний графік угода так і не відбулася. Для другого сезону творці серіалу активно шукали молодих виконавців віком від 20 до 30 років, готових підписати річні контракти на ролі Джона та Джейн Сміт.
Перший сезон, створений Дональдом Гловером і Франческою Слоун, розповідав про двох незнайомців, які, під виглядом подружжя, розпочинають кар’єру шпигунів. Серіал майстерно поєднував романтичну драму та динамічний екшн, а фінал залишив глядачів у напрузі: під час перестрілки доля героїв залишилася загадкою.
За чутками, другий сезон розвиватиметься за принципом антології, де кожна нова історія матиме інших персонажів і сюжет. Такий підхід нагадує формат серіалу "Фарго". Водночас це не виключає можливості повернення героїв Гловера і Майї Ерскін у майбутньому, навіть попри їхню ймовірну загибель.
Шоу продовжує очолювати Франческа Слоун як шоуранер і виконавчий продюсер, а Дональд Гловер залишається серед головних продюсерів проєкту. Прем’єра першого сезону, яка відбулася в лютому, стала однією з найуспішніших для Prime Video, увійшовши до п’ятірки найпопулярніших новинок у США. Проєкт здобув 16 номінацій на "Еммі" та дві нагороди, серед яких — відзнака за найкращу гостьову роль у драматичному серіалі.
Джерело: Deadline