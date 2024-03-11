sonyazhytkova .11 марта, 2024 13

За словами автора, пісня Кена Гослінга ледь не залишилася поза увагою при створенні саундтреку до лялькової стрічки.

Марк Ронсон, який написав пісню "I'm Just Ken" для фільму "Барбі", розповів про те, як вона мало не була виключена з кінопроєкту. Він зазначив, що спочатку були сумніви відносно того, чи підходить трек для атмосфери фільму. Перший відгук на пісню був неоднозначним, що викликало занепокоєння у самого Ронсона.

"На першому показі пісня не вражала. Юмор не відтворювався", - згадував він.

Ситуація досягла критичної точки, коли студія підняла питання про необхідність пісні у фільмі. Проте режисерка Грета Гервіг виявила беззаперечну віру в важливість треку. "Студія запитала, наскільки вона справді їй потрібна, а вона відповіла: 'Кожним дюймом мого тіла'. І тут сталася крута зміна", - нагадав Ронсон.

Ця історія свідчить про важливість довіри до творчого внеску Марка Ронсона, який має на своєму рахунку Оскар та кілька премій "Греммі".

Джерело: Мovieweb