sonyazhytkova .16 мая, 2025 9

HBO офіційно презентував дебютний трейлер напуруженого драматичного серіалу "Task", який стартує вже у вересні. Автором проєкту виступив Бред Інгелсбі, творець гучного "Мейр з Істтауна", тож атмосфера гостросюжетного занурення гарантована.

У центрі історії — спеціальний агент ФБР у виконанні Марка Руффало, який очолює оперативну групу, створену для припинення серії зухвалих збройних пограбувань у передмісті Філадельфії. Проблема в тому, що лідером злочинного угруповання виявляється, на перший погляд, звичайний сім’янин (Том Пелфрі), чия мотивація приховує більше, ніж здається.

Окрім Руффало і Пелфрі, у серіалі знялися Емілія Джонс, Джеймі МакШейн, Сем Кілі, Тусо Мбеду, Фабієн Франкель, Алісон Олівер, Рауль Кастільйо, Сільвія Діонісіо, Фібі Фокс та легендарна Марта Плімптон.

Серіал складатиметься з семи епізодів, які виходитимуть щотижня на HBO та платформі HBO Max.

"Task" — це не просто ще один детектив. Це історія про вибір, про те, як далеко може зайти звичайна людина, коли життя стискає у лещатах. А коли за справу береться Марк Руффало — можна очікувати не лише захопливого сюжету, а й акторської майстерності найвищого ґатунку.

Джерело: Deadline