sonyazhytkova .25 марта, 2024 4

У програмі "Щасливі Сумні Розмови" Джоша Хоровіца, що вийшла 14 березня, актор визнав, що він був "трохи розлючений через кілька речей", під час зйомок цього трилера, в якому також зіграли Леонардо ДіКапріо, Віра Фарміга, Джек Ніколсон, Метт Деймон і Елек Болдвін, серед інших.

"Але, в кінці кінців, все вийшло добре. Спочатку мені мали доручити іншу роль. Спочатку мені мали заплатити", - сказав Уолберг, додавши, що "в нього був ще один проєкт", запланований після "Відступників".

"Після цього фільму я мав на меті зняти 'Нескорений'. Я намагався відростити довге волосся, тому у мене була така незвичайна зачіска", - додав він. "Але я повністю розумію, звідки взявся Марті. Він мав справу з Джеком, Меттом, Лео, Алеком та іншими акторами. І в мене мало бути лише п'ять тижнів для цієї ролі".

"І отже, я поїхав знімати 'Нескореного', прикріпив собі нарощення волосся, повернувся, а тут кажуть: 'О, тобі доведеться це зняти'".

Уолберг не був в захваті від ідеї знімання нарощенного волося, особливо з урахуванням восьмигодинного процесу його нанесення. "Так що виникло декілька труднощів", - додав він.

"Але, насправді, коли я прочитав цю роль, я відчув, що це дійсно чудова можливість для мене. Це було щось, що дозволило мені відчути себе вільним та насолоджуватися творчістю", - поділився актор.



Хоча Уолберг був номінований на Оскар за роль сержанта Дігнама у фільмі "Відступники", премію отримав Алан Аркін.

Джерело: Deadline