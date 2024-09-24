sonyazhytkova .24 сентября, 2024 3

Роббі зіграє Кетрін Ерншоу, тоді як Еллорді втілить образ Гіткліфа. Емеральд Феннелл, яка ще в червні анонсувала свій намір адаптувати цей легендарний роман, не лише напише сценарій, а й займе місце продюсерки та режисерки цього проєкту.

"Буремний перевал", єдиний роман Емілі Бронте, вперше побачив світ у 1847 році. У ньому розповідається про дві родини – Ерншоу та Лінтони – та їх складні стосунки з прийомним сином Ерншоу, Гіткліфом. Цей твір вважається одним із найбільших досягнень світової літератури і став натхненням для знаменитої пісні Кейт Буш, яку, сподіваємося, почуємо під час фінальних титрів фільму.

Перша екранізація роману відбулася у 1920 році, а культовий фільм 1939 року з Лоренсом Олів'є та Мерл Оберон став знаковим у кінематографі. Остання адаптація "Буремнго перевалу" з'явилася на екранах у 2011 році, де Кая Скоделаріо виконала роль Кетрін, а Джеймс Гоусон – Гіткліфа, зосередившись на їхньому дитинстві та юності. Ця стрічка отримала в основному позитивні відгуки, а режисерка Андреа Арнольд була номінована на престижну нагороду Золотого лева на Венеціанському кінофестивалі.

Наразі дата виходу нової версії "Буремного перевалу" залишається невідомою.

Джерело: Gamesradar