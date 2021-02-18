Анастасия Лях .18 февраля, 2021 16

Режиссер опубликовал статью в журнале Harper’s Magazine, в которой написал, что стриминговые платформы убили магию кино.

В материале под названием «Маэстро. Федерико Феллини и потерянная магия кино» говорится о том, что эпоха великих киномастеров вроде Феллини, Годара, Бергмана и Кубрика канула в забвение. Киноискусство, к сожалению, практически полностью превратилось в кинобизнес.

Виной тому, по мнению Скорсезе, потоковые сервисы, которые заменили связку «зритель — кино» на связку «потребитель — контент», которые предложили публике сидеть дома и смотреть фильмы на диване.

Напомним, что ранее Мартин Скорсезе высказался против супергеройских блокбастеров, которые также, по его мнению, вытеснили из кинотеатров глубокое авторское кино.