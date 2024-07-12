sonyazhytkova .12 июля, 2024 11

Франшиза розпочалася зі стрічки "X" у 2022 році та завершилася нещодавно випущеним "MaXXXine". Режисер "Вбивць квіткової повні" зазначив, що кожен фільм з цієї серії представляє "інший тип жаху".

В інтерв'ю для New York Times він розповів, що кожен з фільмів трилогії відображає різні епохи в американському кінематографі: "'X' – це сімдесяті, ера слешерів, приквел 2023 року 'Pearl' – мелодрама п'ятдесятих у яскравих насичених кольорах, а 'MaXXXine' – Голлівуд вісімдесятих, гнилий та відчайдушний", - сказав Скорсезе. "Це три пов'язані історії, розміщені в різні моменти кіноісторії, які відображають ширшу культуру".

За словами New York Times, режисер вважає, що Таю Весту вдалося зробити сміливий та кінематографічний крок, втіливши сучасні ідеї в фільми, які також просякнуті естетикою минулого. "MaXXXine", заключна частина трилогії, повертає нас до фінальної дівчини з "X", зірки дорослих фільмів та амбіційної акторки Максін Мінкс (Міа Гот), яка нарешті дісталася до Голлівуду. Проте її криваве минуле може ще дати про себе знати, оскільки серійний вбивця полює на молодих жінок на вулицях Лос-Анджелеса.

Окрім Гот (яка також зіграла Перл у "X" та його приквелі), до третьої частини франшизи приєдналися Елізабет Дебікі, Лілі Коллінз та Кевін Бейкон.

Джерело: Gamesradar