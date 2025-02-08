sonyazhytkova .8 февраля, 2025 9

В інтерв'ю з Дейвом Каргером на TCM легендарний режисер поділився своїм захопленням жанром жахів та новими фільмами, що його вражають.

Коли Дейв Каргер поцікавився, чи бачив Мартін Скорсезе останній фільм Еґґерса про вампірів, той без вагань похвалив картину: "Це неймовірно. Все, що цей хлопець робить, — це просто чудово. І ось цей фільм залишає враження, що ти все ще там, у Трансильванії. Це реально... вау. Чоловік, він щось особливе".

Скорсезе рідко звертається до жанру жахів, хоча деякі його фільми, зокрема "Мис страху", "Воскрешаючи мерців" і "Острів проклятих", містять елементи горору. Однак останнім часом він активно підтримує нові досягнення в цьому напрямку, наприклад, "Спадкові", який режисер назвав "стривожуючим і надзвичайно потужним. Це не просто горор, це одна з найкращих робіт у жанрі".

Тепер, ймовірно, Скорсезе стане першим, хто подивиться новий фільм Роберта Еґґерса — "Вервольф", який обіцяє свіжий погляд на класичне чудовисько. Події відбуваються у 16 столітті, і фільм має всі шанси стати ще однією вражаючою роботою, яка перевершить всі очікування. Оператор фільму, Джарін Блашке, підкреслив, що це буде "щось абсолютно нове і незвідане". Але, як завжди, остаточний вердикт залишимо за Скорсезе — адже він точно бачив усе, що варте уваги.

Джерело: Gamesradar