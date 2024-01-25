sonyazhytkova .25 января, 2024 7

Десята номінація Скорсезе в категорії "Найкращий режисер" стала новим рекордом національної премії "Оскар".

Режисер перегнав Стівена Спільберга, встановивши новий стандарт для кількості номінацій у категорії "Найкращий режисер" серед живих режисерів.

Це визнання настало, коли Мартін Скорсезе здобув свою десяту номінацію за режисерську роботу над фільмом "Вбивці Квіткової Повні". Зараз відомий режисер, який вже має на своєму рахунку численні винагороди, опинився у прямому зіткненні з епічною драмою Крістофера Нолана "Оппенгеймер" за Оскарним визнанням. Стрічка Скорсезе здобула велику увагу вже минулого місяця і стала одним із фаворитів на майбутній церемонії "Оскар".

У головних ролях Леонардо ДіКапріо, який грає Ернеста Буркхарта, та Лілі Гладстоун, у ролі Моллі Кайл, фільм розкриває жахливу історію вбивств осейджів та перших днів ФБР. Хоча виступ ДіКапріо був помічений у категорії "Найкращий актор", номінація Гладстоун стала історичною, оскільки вона стала першою жінкою індіанського походження, яка боротиметься за "Найкращу акторку". Критичний успіх фільму також підтверджується його вражаючим списком із 10 номінацій на "Оскар", що програває лише "Оппенгеймеру" Нолана з 13 номінаціями та "Бідним-нещасним" із 11.

Джерело: Мovieweb