sonyazhytkova .11 июля, 2024 15

Анімаційний серіал є одним із найвисоко оцінених адаптацій MCU і очікування від другого сезону, який буде зосереджений на лиходії Апокаліпсисі, дуже високі.

Згідно з повідомленням Deadline, Меттью Чонсі буде головним сценаристом третього сезону "X-Men '97", змінивши Б'ю ДеМайо, який відродив серіал, написав сценарій до першого сезону та значну частину другого, перш ніж його звільнили за тиждень до прем'єри "X-Men '97".

Друга частина наразі знаходиться в процесі виробництва, сценарії ДеМайо були переглянуті, а розробка третього сезону вже розпочата, з Чонсі, який працює у тісній співпраці з режисером "X-Men '97" Джейком Кастореною.

Факт, що Marvel Animation найняла Чонсі для "X-Men '97", є першим офіційним підтвердженням того, що шоу продовжиться після другого сезону. Схоже, MCU дуже задоволена реакцією аудиторії на серіал і хоче розпочати розробку третього сезону, щоб уникнути великої паузи в розкладі.

Джерело: Мovieweb