Анастасия Лях .22 октября, 2021 13

По Сети прошел слух, что студия запускает в производство полнометражный сольный проект, посвященный Халку в исполнении Марка Руффало.

Фильм якобы называется «Мировая война Халка». Сюжетные подробности неизвестны, как и имя режиссера. Но утверждается, что съемки намечены на конец 2022 года. То есть в настоящее время идет подготовительный этап и, возможно, пишется сценарий.