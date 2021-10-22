По Сети прошел слух, что студия запускает в производство полнометражный сольный проект, посвященный Халку в исполнении Марка Руффало.

Фильм якобы называется «Мировая война Халка». Сюжетные подробности неизвестны, как и имя режиссера. Но утверждается, что съемки намечены на конец 2022 года. То есть в настоящее время идет подготовительный этап и, возможно, пишется сценарий.

Отметим, что разговоры о сольнике про Халка ходили довольно давно. Но в итоге Marvel решила сделать для стриминга Disney+ сериал про Женщину-Халка (кузину Брюса Бэннера Дженнифер Уолтерс), в котором Марк Руффало тоже появится, но на втором или, скорее, эпизодическом плане.