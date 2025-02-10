sonyazhytkova .10 февраля, 2025 7

У свіжому трейлері "Громовержців" антогоністи об’єднується, щоб підтримати Чорну Вдову у виконанні Флоренс П’ю. Її героїня переживає кризу віри у власні сили, але товариші не дозволяють їй здатися.

Події у трейлері відбуваються під мотивуючий саундтрек — легендарний хіт Starship "Nothing’s Gonna Stop Us Now".

Однак це не єдина інтрига ролика. Керівниця ЦРУ Валентина Алегра де Фонтейн (Джулія Луї-Дрейфус) прямо заявляє, що Месники більше не прийдуть на допомогу. Хто ж візьме на себе місію захисту? Відповідь очевидна — "Громовержці", до складу яких входять Баки Барнс (Себастіан Стен), Ава Старр (Ганна Джон-Кеймен), Джон Вокер (Ваєтт Рассел), Антонія Дрейков (Ольга Куриленко) та інші.

Фільм вийде 2 травня і стане важливою частиною П’ятої фази Marvel. Разом із ним глядачів чекають нові розділи улюбленої франшизи, зокрема "Дедпул і Росомаха", "Капітан Америка: Новий світ", продовження "Локі", а також серіали "Ехо", "Агата назавжди", "Залізне серце" та інші довгоочікувані проєкти.

Джерело: Deadline