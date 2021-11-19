Таня Гончаренко .19 ноября, 2021 0

Глава Marvel Кевин Файги объявил о новом совместном проекте со Скарлетт Йоханссон детали которого пока деражтся в секрете. Подобное заявиление Файги сделал на церемонии вручения актрисе награды Американской Синематеки.

О проекте ничего не известно, кроме того, что Скарлетт станет продюсером этого перспективного кинопроекта и что он никак не связан с "Черной Вдовой".

"Скарлетт отдавала свой талант и творческие силы кинематографической вселенной Marvel на протяжении десяти лет. Я чрезвычайно благодарен ей за то, что она столько лет играла в этом процессе ключевую роль. Работа с ней действительно была одним из самых запоминающихся и полезных опытов в моей карьере", - сказал Файги.