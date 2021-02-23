Студия ведет переговоры с потенциальными авторами и планирует уже в этом году запустить проект в производство, сообщает Deadline.
Ходит слух, что супергероиню Сью Сторм, роль которой ранее исполняли Джессика Альба и Кейт Мара, может сыграть Дженнифер Лоуренс. Но информация пока что никак не подтвердилась.
Напомним, студия Fox, которая теперь принадлежит компании Уолта Диснея, уже дважды экранизировала марвеловский комикс «Фантастическая четверка». Фильм 2005 с участием Альбы впоследствии получил сиквел. А версия