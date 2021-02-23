Анастасия Лях .23 февраля, 2021 7

Студия ведет переговоры с потенциальными авторами и планирует уже в этом году запустить проект в производство, сообщает Deadline.

Ходит слух, что супергероиню Сью Сторм, роль которой ранее исполняли Джессика Альба и Кейт Мара, может сыграть Дженнифер Лоуренс. Но информация пока что никак не подтвердилась.