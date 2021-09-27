На студию подали в суд наследники Стэна Ли и Стива Дитко, которые являются создателями таких марвеловских персонажей, как Черная вдова, Тор, Железный человек, Человек-паук, Соколиный глаз, Сокол, Доктор Стрэндж.

Как пишет The Hollywood Reporter, наследники требуют вернуть им права на перечисленных супергероев и любую связанную с ними продукцию. В ответ Marvel/ Disney подала сразу пять судебных исков, чтобы сохранить правообладание. Если студия проиграет, то ей придется выкупать права за огромные деньги либо каждый раз делиться прибылью с наследниками.

Первым Marvel в случае проигрыша потеряет Человека-паука. Срок эксклюзивных прав на него истекает уже в июне 2023 года, так что фильм «Человек-паук: Нет пути домой», премьера которого состоится в декабре 2021, может стать последней картиной про Спайдермена.