На студию подали в суд наследники Стэна Ли и Стива Дитко, которые являются создателями таких марвеловских персонажей, как Черная вдова, Тор, Железный человек,
Как пишет The Hollywood Reporter, наследники требуют вернуть им права на перечисленных супергероев и любую связанную с ними продукцию. В ответ Marvel/ Disney подала сразу пять судебных исков, чтобы сохранить правообладание. Если студия проиграет, то ей придется выкупать права за огромные деньги либо каждый раз делиться прибылью с наследниками.
Первым Marvel в случае проигрыша потеряет