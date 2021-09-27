Анастасия Лях .27 сентября, 2021 6

На студию подали в суд наследники Стэна Ли и Стива Дитко, которые являются создателями таких марвеловских персонажей, как Черная вдова, Тор, Железный человек, Человек-паук , Соколиный глаз, Сокол, Доктор Стрэндж.

Как пишет The Hollywood Reporter, наследники требуют вернуть им права на перечисленных супергероев и любую связанную с ними продукцию. В ответ Marvel/ Disney подала сразу пять судебных исков, чтобы сохранить правообладание. Если студия проиграет, то ей придется выкупать права за огромные деньги либо каждый раз делиться прибылью с наследниками.