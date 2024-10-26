sonyazhytkova .26 октября, 2024 4

Вихід "Людини-Павука 4" запланований на 24 липня 2026 року. Новий сольний фільм про культового супергероя, режисером якого стане Дестін Деніел Креттон, відомий за стрічкою "Шан-Чі", обіцяє стати справжньою подією для шанувальників коміксів Marvel.

2026 рік буде насиченим для Тома Голланда, адже він з’явиться у двох масштабних кінопроєктах поспіль. 16 липня вийде новий фільм від Крістофера Нолана, в якому Том Голланд виконає головну роль. Таким чином, на глядачів чекає справжній кіномарафон за участі актора — два блокбастери із ним у головних ролях вийдуть з різницею у тиждень. Також ймовірно, що Голланд візьме участь у "Месниках: Судний день", прем’єра яких запланована на 1 травня 2026 року, де, можливо, знову з'явиться Людина-Павук.

Сценарій для "Людини-Павука 4" писатимуть Ерік Соммерс і Кріс МакКенна, які раніше працювали над "Людиною-Павуком: Додому шляху нема". Проте залишається інтрига — як новий сюжет розвиватиме події після того, як весь світ, включно з MJ та найкращим другом Недом, забув, ким насправді є Пітер Паркер.

Наразі невідомо, хто стане головним антагоністом у новому фільмі, але фанати не полишають надії на зустріч Людини-Павука з Веномом, адже незабаром вийде "Веном: Останній танець". Можливо, глядачам пощастить побачити довгоочікуваний дует двох культових персонажів.

Джерело: Gamesradar