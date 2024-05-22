sonyazhytkova .22 мая, 2024 10

Згідно з повідомленням Deadline, MCU залучили до написання сценарію Майкла Лесслі, який нещодавно успішно працював над стрічкою "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій".

Студія надихнулася успіхом "X-Men '97" і розпочала активну роботу над новим фільмом про Людей Ікс. Серіал порадував критиків та прихильників, зблизивши фанатів оригінального шоу та новачків. Він вдало поєднав серйозні теми з захоплюючою анімацією і філософською глибиною. Плюс до цього - невід'ємна доля драматичних злиттів персонажів, що є невід'ємною частиною всесвіту Людей Ікс.

У липні на екрани вийде фільм Marvel Studios «Дедпул та Росомаха», єдиний кінопроєкт студії цього року, який також є ревайвом X-Men, з Г'ю Джекманом у ролі Росомахи в стилі дев'яностих. Стрічка також поверне до життя декілька інших мутантів з оригінальної франшизи Людей Ікс.

Одночасно студія розпочала зйомки ребуту про Фантастичну Четвірку, який успішно поповнився зірковим акторським складом та ключовими персонажами, включаючи Галактуса.

Джерело: Gamesradar