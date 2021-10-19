Анастасия Лях .19 октября, 2021 1

Как сообщает издание ComicBook, студия Marvel перенесла на позже релизы нескольких ожидаемых продолжений.

Так, «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» переехал на 6 мая 2022 года (вместо 25 марта). «Тор: Любовь и гром» выйдет 8 июля 2022 (вместо 6 мая). «Черная пантера: Ваканда навеки» доберется до кинотеатров 11 ноября 2022 (вместо 8 июля). Сиквел «Капитана Марвел» под названием «Марвелы» можно будет увидеть 17 февраля 2023 года. А « Человек-муравей и Оса: Квантомания» перебрался на 28 июля 2023 (вместо 17 февраля).