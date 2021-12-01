Анастасия Лях .1 декабря, 2021 3

На фото: Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Издание Fandango поговорило с продюсером франшизы Эми Паскаль и выяснило, что фанатов ждет новая трилогия о Питере Паркере.

По словам Паскаль, студии Sony и Marvel уже разрабатывают концепцию новой трилогии. Правда, менять актера, как это было раньше, продюсеры точно не намерены, поскольку считают Тома Холланда «идеальным паучком».