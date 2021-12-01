На фото: Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Издание Fandango поговорило с продюсером франшизы Эми Паскаль и выяснило, что фанатов ждет новая трилогия о Питере Паркере.
По словам Паскаль, студии Sony и Marvel уже разрабатывают концепцию новой трилогии. Правда, менять актера, как это было раньше, продюсеры точно не намерены, поскольку считают Тома Холланда «идеальным паучком».
Напомним, в середине декабря выйдет фильм «Человек-паук: Нет пути домой», который завершит так называемую «домашнюю» трилогию с Холландом в роли Спайдермена после фильмов «Возвращение домой» и «Вдали от дома». По слухам, в «Нет пути домой» появятся предыдущие исполнители роли Питера Паркера Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд.