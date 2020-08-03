Marvel продолжила съемки «Шан-Чи и легенды десяти колец»
Анастасия Лях
.3 августа, 2020
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На фото: Иллюстрация из комикса о супергерое Шан-Чи
Студия возобновила производство кинокомикса «Шан-Чи и легенда десяти колец», которое было приостановлено из-за коронавируса.
Съемки проходят в Австралии, где декораторы построили на площадке азиатскую деревню, в которой по сюжету развернутся основные события. Напомним, Шан-Чи станет первым супергероем-азиатом, получившим собственный сольный проект. Детали сценария пока не раскрываются.
В настоящее время режиссер картины Дестин Креттон ожидает результаты теста на коронавирус, чтобы приступить к безопасной работе.