Marvel продолжила съемки «Шан-Чи и легенды десяти колец»

Анастасия Лях .3 августа, 2020 6

На фото: Иллюстрация из комикса о супергерое Шан-Чи

Студия возобновила производство кинокомикса « Шан-Чи и легенда десяти колец», которое было приостановлено из-за коронавируса.

Съемки проходят в Австралии, где декораторы построили на площадке азиатскую деревню, в которой по сюжету развернутся основные события. Напомним, Шан-Чи станет первым супергероем-азиатом , получившим собственный сольный проект. Детали сценария пока не раскрываются.

В настоящее время режиссер картины Дестин Креттон ожидает результаты теста на коронавирус, чтобы приступить к безопасной работе.