sonyazhytkova .16 ноября, 2024 3

Фільм занурить нас у ретро-футуристичний світ 1960-х, де персонажі зіштовхнуться з "надзвичайно особистими" випробуваннями. Ця стрічка стане важливою віхою в супергеройському всесвіті.

Офіційний опис фільму, оприлюднений у прес-релізі, виглядає так: "Події відбуваються у світі, що поєднує ретро-футуристичну естетику 1960-х і знайомить нас з першим сімейством Marvel — Рідом Річардсом/Містером Фантастиком (Педро Паскаль), Сью Сторм/Невидимкою (Ванеса Кірбі), Джонні Стормом/Людиною - Факелом (Джозеф Квінн) та Беном Гріммом/Істотою (Ебон Мосс-Бахрах). Вони стикаються з найбільшим випробуванням у своєму житті.

Персонажі змушені поєднувати свої обов’язки героїв із сімейними стосунками, захищаючи Землю від незламного космічного бога Галактуса (Ральф Інесон) і його таємничого Посланця, Срібного Серфера (Джулія Гарнер). Але коли загроза поглинути планету здається вже нестерпною, все раптово набуває ще більшої інтимної напруги".

Особливу увагу привертає акцент на "особистому" протистоянні, яке обіцяє підвищити ставки навіть понад загрозу планетарного масштабу. Вражає також ретро-футуристичний світ, натхнений естетикою 1960-х. Музичні та візуальні рішення на знімальному майданчику додають фільму особливої атмосферності — відсутність зелених екранів дозволяє створити реалістичні декорації, а актори виглядають надзвичайно природно.

"Fantastic Four: First Steps" стартує в кінотеатрах 25 липня 2025 року.

Джерело: Gamesradar