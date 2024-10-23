sonyazhytkova .23 октября, 2024 8

Слова з популярного фільму Marvel "Дедпул та Росомаха" — "Є лише один Blade, і завжди буде лише один", — виявилися пророчими, адже запланована на 7 листопада 2025 року прем'єра стрічки скасована, а нову дату поки що не призначено.

Замість "Blade" 7 листопада 2025 року на екрани вийде фільм "Predator: Badlands". Marvel також зарезервувала три дати у 2028 році для ще не оголошених проєктів: 18 лютого, 5 травня та 10 листопада. Проте поки що неясно, чи ці дати відведені для раніше анонсованих стрічок, таких як "Blade", чи йдеться про зовсім нові проєкти.

Відкладення "Blade" не стало великою несподіванкою, адже фільм уже зазнав численних затримок через страйки Гільдії сценаристів та Акторської гільдії у 2023 році, а також через творчу невизначеність. Із-за чуток про проблеми зі сценарієм проєкт втратив двох режисерів: спочатку Бассама Таріка, а потім Яна Деманжа.

Поки що Махершала Алі ще не з’являвся на екрані у ролі Blade, але його персонаж технічно мав камео в сцені після титрів фільму "Вічні" 2021 року, коли він звертався до Кіта Гарінгтона. Чи побачимо ми його знову? Залишається лише чекати.

Джерело: Gamesradar