Как пишет Comic Book, об этом рассказал сценарист Дэвид Хэйтер, работавший над фильмами про Людей Икс.
На вопрос о том, каким бы из будущих марвеловских проектов он хотел бы заняться, Хэйтер ответил, что с удовольствием адаптировал бы комикс про Сорвиголову для проекта, «который сейчас находится в разработке». При этом сценарист, когда его ответ восприняли как утечку инсайдерской информации, сказал, что считал эту новость общеизвестным фактом, а вовсе не секретом.
Хэйтер не уточнил, о каком именно перезапуске идет речь: о новой версии сериала или полнометражного фильма. Напомним, полнометражная картина с Беном Аффлеком в роли Сорвиголовы вышла в 2003 году, а сериал с Чарли Коксом — в