Анастасия Лях .11 ноября, 2021 9

Как пишет Comic Book, об этом рассказал сценарист Дэвид Хэйтер, работавший над фильмами про Людей Икс.

На вопрос о том, каким бы из будущих марвеловских проектов он хотел бы заняться, Хэйтер ответил, что с удовольствием адаптировал бы комикс про Сорвиголову для проекта, «который сейчас находится в разработке». При этом сценарист, когда его ответ восприняли как утечку инсайдерской информации, сказал, что считал эту новость общеизвестным фактом, а вовсе не секретом.